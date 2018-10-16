Mersin'de trafik branşlı personel yetiştirilmesini amaçlayan 'Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi' sertifika töreni gerçekleştirildi.

Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) gerçekleştirilen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokol üyeleri, emniyet mensupları ve çok sayıda kursiyer de katıldı.

"Karayolu altyapısı ve izleme sistemlerinde Avrupa'dan geri değiliz"

Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi' sinevizyon gösterimiyle başlayan programda konuşan İnce, trafik güvenliğinin dünyada ve Türkiye'deki gelişim sürecinden bahsederek, geçmişten bu yana Türkiye'de trafik denetimi konusunda birçok adımın atıldığını söyledi. İnce, Türkiye'nin, karayolu altyapısı ve izleme sistemleri konusunda Avrupa'nın gerisinde olmadığını belirterek, son zamanlarda denetim çalışmalarına özellikle ağırlık verildiğini kaydetti.

"Atılan tüm adımların olumlu geri dönüşleri oldu"

İçişleri Bakanlığı olarak, gerek okullarda gelecek nesillere verilen trafik eğitimlerine, gerekse de mevcut sürücüler üzerinde farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran İnce, çok sayıda sonuç odaklı kampanyaya imza atıldığının altını çizdi. Atılan tüm adımların olumlu geri dönüşlerinin olduğunu da sözlerine ekleyen İnce, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'ne değinerek, bu belge ile birlikte tutarlı ve tek bir çatı altında toplanmış yeni bir stratejinin ortaya konduğunu söyledi.

"Seyir halinde trafik denetimine de büyük önem veriyoruz"

677 kursiyerin sertifikalarını aldığı programda konuşan Vali Su, başarılı çalışmaların artarak devam edebilmesi için eğitimin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, diğer konularda olduğu gibi trafik konusunda da personeli daha başarılı kılabilmek maksadıyla bu tür eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Trafik güvenliği açısından personelin eğitilerek donanımlı hale getirilmesinin yanı sıra, her alanda olduğu gibi ulaşım altyapısı alanında da ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini kaydeden Su, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat edebilmeleri için Mersin'e kazandırılan ulaşım altyapı yatırımları yanında, seyir halinde trafik denetimine de büyük önem verildiğini söyledi.

"6 bin 47 personele Trafik Kural İhlali ve Tespit Tutamağı verildi"

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 'Eylem Planı' çerçevesinde Mersin'de görev yapan 6 bin 47 personele 'Trafik Kural İhlali ve Tespit Tutamağı' eğitimi verildiğini kaydeden Su, bu sayede tüm personelin il genelinde ciddi trafik kontrolleri gerçekleştirmeye başladığını ve bu yönde yürütülen denetim çalışmalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü vurguladı.

"Trafik kazalarının azalmasına yönelik projeler topyekün devam edecek"

2012 yılında kabul edilen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem planı doğrultusunda trafik kazalarına bağlı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik hayata geçirilen çözüm önerileri sayesinde kazalarla mücadelede belirli bir mesafe kat edildiğini vurgulayan Uzunkaya ise bundan sonraki süreçte de trafik kazalarının azaltılmasına yönelik projeli denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız ve topyekün bir seferberlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.