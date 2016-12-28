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28 Aralık 2016 15:02

Temizlik işçileri sucuk partisi ile moral depoladı

Temizlik işçileri sucuk partisi ile moral depoladı

28 Aralık 2016 15:02

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, öğlen yemeğinde bir araya gelerek, moral depoladılar. Sucuk partisi yapan çalışanlar, öğlen arasını iyi değerlendirerek eğlendiler.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde toplanan çalışanlar, günün stresini atma imkanı buldular.
Keyifli bir gün geçiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, sucuk ekmek yiyerek kutladılar.
İşçilerin moral ve motivasyonunu artırmak için bu tür aktiviteler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, temizlik işçilerinin bir kentin en ağır görevini üstlenmiş olduğunu belirtti.
Günün stresinden bir nebzede uzaklaşan çalışanları kutlayan Belediye Başkanı Şevket Can, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm çalışma arkadaşlarımızın gereken fedakarlığı, gayreti ve emeği göstereceğinize inancım tamdır. Allah hepimizin yardımcısı olsun, gayretleriniz daim olsun. Kim güzel kentimize hizmet ediyorsa Allah ondan razı olsun. Gayretli çalışmanızın devamını diliyorum’’ dedi.
Çalışanların yeni yılını da kutlayan Başkan Can, 2017 yılının tüm insanlığa, ülkemize, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diledi.
Bazı çalışanlar klarnet ve darbuka ile mini bir konser verirken, diğer çalışanlarda alkışlarla destek verdi.



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