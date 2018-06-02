Tepeköy Mahallesi seyir terasına kavuştu

Yapılan balkon ve çevre düzenlemesi ile vatandaşlar, Tepeköy’ün güzel manzarası seyretme imkanı buldu.

İçerisinde doğal kaynak suyunun yer aldığı, çeşitli meyve ağaçları ve çiçeklerinde bulunduğu seyir terası, yayla serinliğini güzel manzarayla taçlandırmak isteyen vatandaşlara bulunmak için bir fırsat sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Tepeköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bir halk günü sonrası vatandaşlar bana bu bölgeyi gezdirerek bir seyir terası yapılmasını istemişlerdi. Biz de bu talepler çerçevesinde doğal güzellikleri bozmayacak bir proje geliştirdik. Vatandaşlarımız şimdi bu nezih ortamda çaylarını yudumlarken Tepeköy’ü yukarıdan seyredecekler. Atıl durumda olan bu bölge artık yeni bir cazibe merkezi oldu" dedi.