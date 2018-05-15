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15 Mayıs 2018 16:03

Terk edilen köpek açlıktan ölmekten kurtarıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde sahibi tarafından terk edildiği düşünülen köpek bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı.

Terk edilen köpek açlıktan ölmekten kurtarıldı

15 Mayıs 2018 16:03


Vatandaşlar tarafından fark edilen ve açlıktan ölmek üzere olan köpek belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Bozyazı’daki hayvan barınağında belediye ekiplerince yapılan tedavisinde uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe su ve yemek verildi. 10 yaşında olduğu belirlenen ve 5 kiloya kadar düşen av köpeği, bakımları yapılarak yaşama döndürüldü.


Köpeğin kendilerine geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirten Veteriner Hekim Hasan Kızmaz, “Köpeğin bu hale düşmesinin sebebi açlık. Kene, bit, pire gibi hayvanlar ciddi zararlar vermiş. Durumu şu an iyi. Yemek yedi ve su içti” dedi.


Kızmaz, köpeğin iyileştirildikten sonra isteyen olursa sahiplendirebileceklerini söyledi.




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