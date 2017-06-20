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20 Haziran 2017 15:41

Tersane için ÇED bilgilendirme toplantısında şüpheli paket alarmı

Mersin’in Silifke ilçesindeki Seka Limanı sahasında yapılması planlanan tersane alanı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında şüpheli paket alarmı verilince atılımcılar toplantının yapılacağı alanı boşalttı.

Tersane için ÇED bilgilendirme toplantısında şüpheli paket alarmı

20 Haziran 2017 15:41


Taşucu Mahallesi’ndeki dinlenme tesislerinde yapılan toplantıya katılan vatandaşlar salona polisler tarafından yapılan üst aramasından sonra alındı. Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il müdürlüğü ve şirket yetkilileri tesis hakkında bilgi vermeye başladığı an bir grup düdük çalıp protesto ederken, bir grup vatandaş ise ‘tersane istiyoruz’ diye slogan attılar.


Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yapılan şüpheli paket ihbarı üzerine salondaki vatandaşları dışarıya çıkardı. Vatandaşlar, arama yapıldıktan sonra salona tekrar alındı.


Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un, tersaneye karşı olduklarını, bunun için belediye olarak mücadelelerini sürdüreceklerini, ancak şuanda yetkilileri dinlemeleri gerektiğini söylemesinin ardından yetkililer toplantıya devam etti. Toplantı vatandaşların da isteklerinin dinlenmesiyle sona erdi.




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