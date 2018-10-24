Tescilli nar hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Vadisi köylerinde üretimi yapılan ve 33 N16 olarak tescillenmiş Türkiye'nin tek sofralık narı olan Silifke aşısı Keben narının hasadına başlandı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Silifke'nin Keben Mahallesi'nde düzenlenen nar hasadına katıldı. Kaymakam Şevket Cinbir, nar üreticileri ile görüşüp nar hasadı yaptı. Eline aldığı makasla ağaçtan nar hasadı yapan Cinbir, bu yıl narın daha verimli ve daha kaliteli olduğunu ifade etti.

Göksu Vadisi köylerinde yetiştirilen Keben narının ağırlığının 1- 2 kilograma kadar ulaştığını vurgulayan Cinbir, Keben narının ayrı bir aroma özelliğine sahip olduğunu, görünüşü, tatlı mayhoş tadı ve damak zevkine hitap ettiği için genelde sofralık olarak rağbet gördüğünü söyledi.

Silifke'de 3 bin 500 dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirten Kaymakam Cinbir, "Nar üretimi daha çok Keben Mahallesinde gerçekleştiriliyor. Yılda ise 5-6 bin ton civarında hasat yapılıyor. Keben narının ayrı bir özelliği var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilmiş, 33 N16 Keben narı dediğimiz özel bir nar yetişiyor bu bölgede. Vatandaşlarımızla bu gün hasatta eşlik ettik. Ağaçlardan toplanan narlar sofralarımıza kadar getiriliyor. Bu süreç ciddi bir süreç. Emek isteyen bir süreç. Üreticinin topladığı narlar bu yıl piyasa değeri 1 lira 80 kuruş ile 2 TL arasında alıcı buluyor. Market ve pazarlarda satışı ise kalitesine göre 4-5 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sofralarda tüketilmeye müsait olmayan ve özellikle ağaçta çatlamış narlar ise nar ekşisi haline getiriliyor. Yine bu bölgede 40 ton civarında da nar ekşisi üretimi yapılıyor. Üretilen ekşiler ise kilogramı 25-30 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Vatandaşımız yetiştirip üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyor. 2018 yılının nar hasadının hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz için bol ve helal kazanç diliyorum” diye konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise yaptığı açıklamada, “Bölgemiz Göksu Vadisi'nin mikro klima özelliğinden dolayı narların neredeyse bir çoğu 1 kilogramın üzerinde olan ağırlığa ulaşıyor. Farklı aroması, lezzeti ve tanelerinin iriliği ile dikkat çeken bir ürünümüzdür. Türkiye genelinde sadece bu bölgede yetişen bir nar türüdür. Hasat edilen narlar genelde yurtiçinde tüketiliyor. 3 Bin 500 dekar alanda nar üretimimiz var. Yaklaşık 5-6 bin ton ürün elde ediliyor. Har hasadının çiftçimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.