Tevfik Sırrı Gür Stadyumu kent meydanı oluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılı Eylül Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 4, komisyon raporlarına ait 17 ve gündem dışı 3 olmak üzere toplamda 24 madde görüşüldü.

Mersin’de kentsel düzenlemeler yapılırken, yıllardır göz ardı edilen ve şehrin kalbi olabilecek nitelikteki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun, kent genelindeki meydan eksikliğinin giderilmesi amacıyla kent meydanı yapılması hakkındaki karar oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bu karar ile kentlerin merkezleri olarak sayılan ve yıllar boyunca şehirleşmiş toplumların sosyalleşme merkezi olması nedeniyle büyük önem arz eden bir projeye daha adım atıldı.

Kent insanını bir araya getirebilecek mekânlardan bir tanesi olacak olan Mersin Kent Meydanının, yapılan araştırmalar çerçevesinde en uygun noktanın Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın bulunduğu alan olarak tespit edildi.

Mecliste kabul edilen kent meydanı kararı hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bu defalarca konuştuğumuz bir konu ve arkadaşlarımızda bu hafta TOKİ ile bir araya geldiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mersin’i ziyareti esnasında Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın kent meydanı olması konusunda en uygun alan olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde, Müftü Deresi Kentsel Tasarım Projesi içerisinde bu alanın, kent meydanı olarak planlanması ile bütüncül bir projenin ortaya çıkması için çalışmalar devam ediyor.

Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan 25 bin kişilik Mersin Stadyumu’nun kentin spor merkezi ihtiyacını karşılaması ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan Tevfik Sırrı Gür Stadı’na olan ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle alan, Mersin’i geleceğe taşıyabilecek bir meydan olarak düzenlenecek.