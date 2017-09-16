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16 Eylül 2017 21:02

TFF 2. Lig

TFF 2.

TFF 2. Lig

16 Eylül 2017 21:02

Lig Kırmızı Grup’un 3. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Kastamonuspor 1966’ya 6-0 mağlup oldu.



Stat: Mersin


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Murat Altan


Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş x, Kudbettin Tekin Oğrak x, Emrah Özyaylaz x (Emre Can dk. 75 x), Mahmut Metin x, Ahmet Bener x (Bekircan Sönmez dk. 15 x), Mert Arabacı x, Emre Güney Aras x (Yunus Emre dk. 39), Doğukan x, Nurullah Kaya xx, Furkan x, Gökhan x


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Doğan Can x (Murat Kalkan dk. 46 x), Ümit Karaal xx, Erkan Sekman xx, Halil İbrahim x, Abdullah Halman xxx, Youssef xx (Çağrı Bülbül dk. 77 x), Ömer Can xxx, Faruk Öcal xx, Alican xxx, Ferit x (Ali Kucik dk. 77 x)


Goller: Faruk Öcal (dk.8), Alican Karadağ (dk. 20 ve 89), Abdullah Halman (dk. 32 ve 80), Ömer Can (dk. 71)


Kırmızı kartlar: Gökhan Akkan (dk. 20), Hasan Daş (dk. 39) (Mersin İdmanyurdu)


Sarı kartlar: Furkan Akdemir (Mersin İdmanyurdu), Çağrı Bülbül (Kastamonuspor 1966)




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