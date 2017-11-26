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26 Kasım 2017 15:40

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 0 - Kocaeli Birlikspor:2

TFF 2.

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 0 - Kocaeli Birlikspor:2

26 Kasım 2017 15:40

Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Kocaeli Birlikspor’a 2-0 yenildi.



Stat: Mersin


Hakemler: Alkım Aksoy xx, Ejder Yapıcı xx, Mert Türk xx


Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş x, Mert Arabacı xx, Mesut Ağgül xx, Gökhan Akkan xx, Emre Güney Aras x, Kudbettin Tekin x, Emrah Özyaylaz x (Emir Kaan dk. 67 x), Mahmut Metin xx, Nurullah Kaya xx (Bekircan Sönmez dk. 85 ?), Emre Can Dönmez xx, Yiğit Can Ayaz x (Oğuzcan Yorulmuş dk. 60 x)


Kocaeli Birlikspor: Onur Behiç xx, Emirhan Subaş x, Muhammet Özkal x, Raif Uzuner x, Melih İnan xx, Semih Üstün xx, Berat Aydın xx, Kemal Kazan x, Emrecan Yıldızhan x (Berat Demir dk. 36 xx), Batuhan Boyoğlu x (Yayha Kemal dk. 70 x), Mehmet Mustafa xx (Atakan Narin dk. 80 ?)


Goller: Emrecan Yıldızhan (dk. 7), Melih İnan (dk. 71) (Kocaeli Birlikspor)


Kırmızı kart: Emre Güney Aras (dk. 90+4)(Mersin İdmanyurdu)


Sarı kartlar: Emrah Özyaylaz, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu), Berat Aydın, Berat Demir (Kocaeli Birlikspor)




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