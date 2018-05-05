Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 17:26

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 7

TFF 2.

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 7

05 Mayıs 2018 17:26

Lig Kırmızı Grup son haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Sancaktepe Belediyespor’a 7-0 mağlup oldu. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu’nun önümüzdeki yıl hangi ligde oynayacağı ise henüz belli olmadı.



Stat: Mersin


Hakemler: Tolga Sancak xx, Mehmet Şengül xx, Ali Tuna xx


Mersin İdmanyurdu: Dursun Cem Ateş x, Emir Araboğa ? (Oğuzcan Yorulmuş dk. 34 x), Bekincan Sönmez xx, Mustafa Çiçekli x, Emir Kaan Gültekin x, Emre Güney Aras x (Enes Samet Toprak dk. 65 x), Abdurrahman Türkmen x, Doğukan Ateş x, Emre Can Dönmez xx, Ömer Akgül ? (Emrah Özyaylaz dk. 23 x), Mert Ünel x


Sancaktepe Belediyespor: Ceyhun Demircan xx, Abdullah Çoban xx, Alaattin Hamza Ok xx, İlker Avşar xxx, Melik Derin xxx, İrfan Akgün xx (Serhat Koruk dk. 46 xx), Recep Burak Yılmaz xx, Hamza Küçükköylü xx (Umut Kıral dk. 46 xx), Erbay Eker xx, Samet Akaydın xx, Gökan Lekesiz xx


Goller: İlker Avşar (dk. 10 ve 40), Gökan Lekesiz (dk. 18), Melik Derin (dk. 31 ve 52), Serhat Koruk (dk. 77 ve 84) (Sancaktepe Belediyespor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç