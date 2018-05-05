TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 7

Lig Kırmızı Grup son haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Sancaktepe Belediyespor’a 7-0 mağlup oldu. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu’nun önümüzdeki yıl hangi ligde oynayacağı ise henüz belli olmadı.

Stat: Mersin

Hakemler: Tolga Sancak xx, Mehmet Şengül xx, Ali Tuna xx

Mersin İdmanyurdu: Dursun Cem Ateş x, Emir Araboğa ? (Oğuzcan Yorulmuş dk. 34 x), Bekincan Sönmez xx, Mustafa Çiçekli x, Emir Kaan Gültekin x, Emre Güney Aras x (Enes Samet Toprak dk. 65 x), Abdurrahman Türkmen x, Doğukan Ateş x, Emre Can Dönmez xx, Ömer Akgül ? (Emrah Özyaylaz dk. 23 x), Mert Ünel x

Sancaktepe Belediyespor: Ceyhun Demircan xx, Abdullah Çoban xx, Alaattin Hamza Ok xx, İlker Avşar xxx, Melik Derin xxx, İrfan Akgün xx (Serhat Koruk dk. 46 xx), Recep Burak Yılmaz xx, Hamza Küçükköylü xx (Umut Kıral dk. 46 xx), Erbay Eker xx, Samet Akaydın xx, Gökan Lekesiz xx

Goller: İlker Avşar (dk. 10 ve 40), Gökan Lekesiz (dk. 18), Melik Derin (dk. 31 ve 52), Serhat Koruk (dk. 77 ve 84) (Sancaktepe Belediyespor)