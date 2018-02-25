Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:23

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 1 - Bucaspor: 6

TFF 2.

TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 1 - Bucaspor: 6

25 Şubat 2018 15:23

Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Bucaspor’a 6-1 mağlup oldu.



Stad: Mersin Stadyumu


Hakemler: Tolga Sancak xx, Özcan Sultanoğlu xx, Ömer Lütfi Aydın xx


Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre x, Kudbettin x, Emrah x (Emre Can dk. 66 x), Enes x (Abdurrahman dk. 59 x), Mert x, Batuhan x (Bekir Can dk. 42 x), Emir Kaan x, Hüseyin x, Emre Güney x, Doğukan x, Oğuz Can xx


Yedekler: Cem, Bulut, Mustafa, Mert


Teknik Direktör: Nasır Belci


Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Emre Toraman xx (Cuma dk. 74 x), Onur xx, İbrahim xx (Devrim dk. 65 x), İlyas xxxx, Emre Özkan xxx, Murat xx, Uğurcan xxx, Abdullah xx, Oğuz Aydın xx, Saruhan xx (Deniz dk. 79 x)


Yedekler: Vedat, Ömer, Enes, Sancar


Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen


Goller: İbrahim (dk. 1), Emre Özkan (dk. 7), İlyas (dk. 20, 55, 63 ve 76 pen.) (Bucaspor), Oğuz Can (dk. 3) (Mersin İdmanyurdu)


Sarı kartlar: Batuhan, Kudbettin, Hüseyin (Mersin İdmanyurdu), İbrahim (Bucaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç