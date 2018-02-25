TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 1 - Bucaspor: 6

Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Bucaspor’a 6-1 mağlup oldu.
Stad: Mersin Stadyumu
Hakemler: Tolga Sancak xx, Özcan Sultanoğlu xx, Ömer Lütfi Aydın xx
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre x, Kudbettin x, Emrah x (Emre Can dk. 66 x), Enes x (Abdurrahman dk. 59 x), Mert x, Batuhan x (Bekir Can dk. 42 x), Emir Kaan x, Hüseyin x, Emre Güney x, Doğukan x, Oğuz Can xx
Yedekler: Cem, Bulut, Mustafa, Mert
Teknik Direktör: Nasır Belci
Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Emre Toraman xx (Cuma dk. 74 x), Onur xx, İbrahim xx (Devrim dk. 65 x), İlyas xxxx, Emre Özkan xxx, Murat xx, Uğurcan xxx, Abdullah xx, Oğuz Aydın xx, Saruhan xx (Deniz dk. 79 x)
Yedekler: Vedat, Ömer, Enes, Sancar
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
Goller: İbrahim (dk. 1), Emre Özkan (dk. 7), İlyas (dk. 20, 55, 63 ve 76 pen.) (Bucaspor), Oğuz Can (dk. 3) (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Batuhan, Kudbettin, Hüseyin (Mersin İdmanyurdu), İbrahim (Bucaspor)