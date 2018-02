TFF 2. Lig: Mersin İdmanyurdu: 1 - Bucaspor: 6

Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında karşılaştığı Bucaspor’a 6-1 mağlup oldu.

Stad: Mersin Stadyumu

Hakemler: Tolga Sancak xx, Özcan Sultanoğlu xx, Ömer Lütfi Aydın xx

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre x, Kudbettin x, Emrah x (Emre Can dk. 66 x), Enes x (Abdurrahman dk. 59 x), Mert x, Batuhan x (Bekir Can dk. 42 x), Emir Kaan x, Hüseyin x, Emre Güney x, Doğukan x, Oğuz Can xx

Yedekler: Cem, Bulut, Mustafa, Mert

Teknik Direktör: Nasır Belci

Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Emre Toraman xx (Cuma dk. 74 x), Onur xx, İbrahim xx (Devrim dk. 65 x), İlyas xxxx, Emre Özkan xxx, Murat xx, Uğurcan xxx, Abdullah xx, Oğuz Aydın xx, Saruhan xx (Deniz dk. 79 x)

Yedekler: Vedat, Ömer, Enes, Sancar

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Goller: İbrahim (dk. 1), Emre Özkan (dk. 7), İlyas (dk. 20, 55, 63 ve 76 pen.) (Bucaspor), Oğuz Can (dk. 3) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Batuhan, Kudbettin, Hüseyin (Mersin İdmanyurdu), İbrahim (Bucaspor)