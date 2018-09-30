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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu 3 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.



Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Cihan Aydın, Barış Çardaklı, Aykut Onar


Tarsus İdman Yurdu: Barış, Abdurrahman Canlı, Yasin (Gökhan dk. 89 ?), Okan, Nurullah, Yılmaz (Mustafa dk. 73), Emir, Yasin (Abdullah dk. 58), Muhammet, Sefa, Cemil


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Abdurrahman Emir (Tayyib dk. 67), Onur, Alper (Umut Sönmez dk. 62), Umut Kaya (Kürşat dk. 86 ?), Erman, Ufukhan, Mehmet, Artun, Erhan, Zafer


Goller: Muhammet (dk. 18 ve 76), Yasin (dk. 28) (Tarsus İdman Yurdu), Artun (dk. 78) (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Emir, Nurullah, Abdullah, Abdurrahman, Barış (Tarsus İdman Yurdu), Erhan, Onur (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

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