THK gençler için kurban derisi bağışını bekliyor

Bu yıl da hedefimiz 26 bin deri toplamak. Eğer üstüne çıkarsak bizim için çok iyi olacak" dedi.

THK Mersin Şube Başkanı Zeynel Ravanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi deri toplama konusunda gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, yasanın kendilerine verdiği yetkiyi ve görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi. THK’nın kurulduğu günden bu yana kurban derisi topladığını ve 92 yılın verdiği deneyimle bu yıl da kurban derisi toplayacaklarını kaydeden Ravanoğlu, "Son yıllarda deri toplama yetkisi elimizden alındı, artık ‘herkes deri toplayabilir’ dendi ve şu anda Kurban Bayramı’nda herkes kurban derisi peşinde dolaşır hale geldi. Önemli olan bu derinin satıldıktan sonra o paranın nasıl değerlendirildiğidir. THK 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözleriyle kurmuş olduğu ve hedef olarak havacılık sanayileşmesini gösterdiği bir kurumdur. Kurumumuzun en büyük geliri kurban derisi ile fitre ve zekat toplamaktır. Her sene olduğu gibi bu senede bu konuda faaliyetlere başladık. İyi bir çalışma yaparak geçen seneki rakamların üstünde bir deri toplayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl 24 bin civarında deri toplamıştık. Tabi deri fiyatlarının bundan 3-5 yıl önceki değerlerinin altına düşmesine rağmen bu sene biraz daha fiyatı arttı. Bu yıl 6 ile 6,5 lira arasında derilerimizi satacağız. Bu yıl ki hedefimiz 26 bin deri toplamak. Buda vatandaşın desteğiyle olabilecek bir şey. Bizim vatandaşlardan ricamız THK’yı yaşatmak amacıyla hayır adına kesmiş oldukları kurban derilerini kasaplara filan verme yerine bizim gibi yararlı bir kuruma vermelerini istiyoruz. Bizleri telefonlar aradıkları zaman, biz verdikleri adreslerden derileri toplayacağız. Ayrıca kendilerine yakın olan THK toplama merkezlerine de derilerini bırakabilirler. Bu yıl hava yine çok sıcak. Deriler bu sıcakta uzun süre bekletilmeye gelmez. Bu nedenle kurban kesilir kesilmez bu derileri bizlere teslim etsinler. Vatandaşların hem kendi derilerini hem de akrabalarının derilerini THK’ya yönlendirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

"Havacılığı gençliğe sevdirmeye çalışıyoruz"

THK olarak derilerden gelen gelirle birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Ravanoğlu, “Biz Türk gençliğine havacılığı sevdirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak Türkiye’de belirli merkezlerimiz var. Her yıl bu merkezlerde binlerce gencimize havacılığın değişik dallarında eğitim veriyoruz. Bunun yanında model uçak kursları, yamaç paraşütü eğitimleri veriyoruz. Bu tür çalışmalarla havacılık sektörünü, havacılığı gençliğe sevdirmeye çalışıyoruz. Dünyada Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında görmüştür istikbalin göklerde olduğunu. Bugün gökyüzünün, havacılığın ne kadar önemli bir sektör olduğu ortadadır” şeklinde konuştu.

"2020 Havacılık Olimpiyatları Türkiye’de yapılacak"

2020 yılında Türkiye’nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağının altını çizen Ravanoğlu, "Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) 2020 Havacılık Oyunları Olimpiyatını yapmak üzere ülkelerden müracaat istemiştir. 100’ün üzerinde FAI’ya üye ülke vardır. Bunlardan 8 tanesi müracaat etmiştir. 6 tanesi elendi. Son 2’ye Amerika ve Türkiye kaldı. Genel Başkanımızın yoğun çalışmaları neticesinde çok başarılı bir sonuç elde etti ve 2020 Havacılık Olimpiyatları Türkiye’de yapılacak. Bugün dünyada 2,5 milyonunun üzerinde lisanslı havacılık oyunları sporcuları var. Bu sporcuların yüzde 80’ı, 90’ı gelse 2 milyon insan Türkiye’ye gelecektir. Onların yanından birkaç milyon da izleyici gelecektir. Türk turizmi, Türk ekonomisi ve Türk havacılığı açısından çok önemli bir organizasyon olacak. En güzel taraflarından biri de bu olimpiyatların sloganı ‘İstikbal göklerdedir Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.