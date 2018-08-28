THK Mersin Şubesi deri toplamada Türkiye 3’üncüsü oldu

Bu derilerden ortalama 100 bin lira gelir elde ettik. Bu rakamlarla deri toplamada Türkiye’de 3’üncü sırada yer aldık. Bu yılki en büyük sorunumuz vatandaşlar derilerini torbaya koyarken tuz atmadıkları için derilerin yüzde 8’i bozulmuştu. Yinede Mersinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı’nda yaptıkları çalışmalar ve topladıkları deri miktarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Revanoğlu, bu yılda başarılı bir çalışma ile deri topladıklarını söyledi. Eskiden yasaya göre deri toplama yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu ve bundan dolayı da daha fazla deri toplayabildiklerini söyleyen Revanoğlu, "Artık deri toplama yetkisi sadece bize ait değil herkes deri toplayabiliyor. Bu bayramda da bizim dışımızda birçok kurum deri topladı. Bizde gerek araçlarımızla gerekse kesim yerlerinde kurduğumuz noktalarımızda deri topladık. Bu yıl yaklaşık 20 bin civarında deri topladık. Bu derilerden de 100 bin lira civarında gelir elde ettik. Ancak bu sene en büyük sıkıntımız bozuk deri oldu. Topladığımız derilerin yüzde 8’i bozuk çıktı. Vatandaşlarımızı o kadar uyarmamıza rağmen, çok fazla sayıda bozuk deri çıktı. Vatandaşlarımız eğer torbalara derileri koyarken, içine bir avuç tuz atmış olsalardı bu kayıplar yaşanmamış olacaktı. Tabi sayısal anlamda bir düşüşte yaşandı. Bunu da kesim sayısına bağlıyoruz. Çünkü kurban kesiminde bir düşüş olduğunu gözlemledik. Ancak herşeye rağmen Türkiye’de deri toplamada 3’üncü sırada yer aldık. Mersinli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu deriler gençlere eğitim vermek için kullanılıyor"

THK’nın 91 yıldır kurban derisi topladığının altını çizen Revanoğlu, "Herkes deri toplayabilir ancak önemli olan bu derinin satıldıktan sonra o paranın nasıl değerlendirildiğidir. Elbette ki kurban derisi toplayan bütün kurumlar ciddi yerlerde bunu değerlendiriyor ama THK özellikle gençlerimizin eğitiminde bu paraları değerlendiriyor. Biz Türkiye’nin her tarafından gençlere havacılık eğitimleri veriyoruz. İnşallah bu yılda yamaç paraşütü, model uçak gibi eğitimler vereceğiz. Şu anda Eskişehir’de yüzlerce gencimiz havacılık sektörünün değişik dallarında eğitim alıyorlar. Tabi bu eğitimlerin bedelleri biz vatandaşlarımızın bağışladığı fitre, zekat ve kurban derisi ücretleriyle karşılanıyor. Çünkü THK’nın başka bir geliri yok. Bu yılda sattığımız derilerle gençlere yeni eğitimler vermeye devam edeceğiz. Temennimiz bunu her zaman sürdürmektir. İnşallah vatandaşlarımızın desteği ile bunu devam ettiririz" şeklinde konuştu.

2016 yılında deri toplamada Türkiye birincisi olduklarının altını çizen Ravanoğlu, “Bu bizim için gurur verici bir hadiseydi. 26 bine yakın kurban derisi toplamıştık. Temennimiz bu yılda bu sayıyı yakalamaktı ama biraz daha az toplayabildik. Ancak yine de iyi bir sayıda deri topladık. Geçen yıla göre de daha az deri topladık ama bu yıl fiyatlar biraz daha artınca gelirimiz hemen hemen aynı oldu. Temennimiz bundan sonraki bayramlarda daha çok deri toplamak ve daha fazla gencimize eğitim vermektir" diye konuştu.