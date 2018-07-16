Tıp Fakültesi Hastanesi’nin cirosu 3 kat arttı

5 milyon lira olan cirosunun 3 kat artarak 18 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

2014 yılı Mayıs ayında Çiftlikköy Yerleşkesinde hizmete giren MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 100 bin metrekarelik alanda 722 yatak kapasitesi ve modern sağlık donanımı ile bölgenin en büyük hastanelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

37 dalda 120 muayene ve 2 bin 700 personel ile hizmet veren hastanede, ikisi doğumhane, biri kadın doğum ameliyathanesi ve 15’i büyük ameliyathane olmak üzere toplam 18 ameliyathane bulunuyor. 30 yetişkin, 20 çocuk olmak üzere 50 yataklı acil servis ile birlikte 131 günübirlik tedavi yatağı yer alıyor. Hastanede radyoloji ünitesi, laboratuvar, toplam 127 yatakla hizmet veren yoğun bakımlar ve reanimasyon ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, nükleer tıp, organ doku nakil merkezi, böbrek ve karaciğer nakilleri yapılabiliyor.

"Ciromuzu 3 kat arttırdık"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin aylık 6.5 milyon lira olan cirosunu, 3 kat arttırarak 18 milyon liraya çıkardıklarını söyledi. Türkiye’deki bütün üniversite hastanelerinin ciddi borçları bulunduğunu belirten Çamsarı, bu kapsamda kısa süre önce kendisinin de üyesi olduğu Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin hükümet ile anlaşarak ülkedeki tüm üniversite hastanelerinin borçlarını yapılandırdıklarını aktardı.

Böylelikle borçların 2019’dan sonra 7 yıla yayıldığını ifade eden Çamsarı, "Çok şükür bizim hastanemiz hem ciro artışı hem de yapılandırma ile o uçurumun kenarından dönmüş oldu. Dolayısıyla tek biz değil, bu işle ilgilenen bütün sektörler mutlu ve umutlu. MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 140 milyon lira borcu var. Ancak ciromuzu 3 kat arttırdığımız ve reel anlamda borcumuz çok az arttığı için, biz Türkiye’de durumu iyi

olanlar arasındayız. Borcumuz, döndürülebilir ve çevrilebilir bir borç. Burada hastane yönetimi ve hocalarımızın emeğini ve özverisini yadsıyamayız. Geliri arttırmak için tane tane analiz yaptık, servisler yaptık. Sağlığa para olarak bakmıyoruz ama yarı özerk olduğumuz için biz bunu döndürmek zorundayız" dedi.

"Onkoloji Hastanesi, 2019’un başlarında hizmete giriyor"

Çamsarı, geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve bölgede sağlık anlamında büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan Onkoloji Hastanesi’nin inşaatının planlandığı gibi devam ettiğini ve iki kısımdan birinin kabasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Hedeflerinin 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde hastaneyi hizmete açmak olduğunu kaydeden Çamsarı, "Kapasite olarak 140 yataklı olacak. Erişkin ve çocuk dahil kan hastalıklarına yönelik de hizmet verecek. Radyoterapi merkezini de içeren büyük bir kompleks olacak. Hemen hemen tüm kanser türlerine burada sağlık hizmeti verilecek. Hem uzmanlaşmış bir dal hastanesi olacak hem de boşalan yerlere ana hastanede kapasite artırımı olacak. Onkoloji personeli olarak yeter düzeyde elemanımız var. Biz hoca konusunda çok hassasız. Elimizde incelediğimiz münacatlar var. Sadece radyoterapi için bir şart koymuş Sağlık Bakanlığı. Fizikçi ve radyasyon onkoloğu konusunda. Bu tür eleman şartlarını, cihaz şartlarını tamamlıyoruz. Ama onkolok buluruz. Zaten var, daha da arttırabiliriz. Biz bu hastanemizde kaliteyi ve sayıyı arttıracağız" diye konuştu.

"Proje bazında Türkiye birincisiyiz"

Üniversite olarak proje bazında Kalkınma Bakanlığında 2 yıldır Türkiye birincisi olduklarını da hatırlatan Çamsarı, "Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da bunda çok büyük etkisi var ama biz de çok proje ürettik. Her gittiğimiz proje kabul gördü.Onun dışında şu an 4 tane AB projesi var. Bu bölgede hiç yok böyle bir şey. Yayın ve proje konusunda Mersin’de çağ atladık biz. Yaşadığımız dönemleri de düşünürsek, bunlar harbiden başarı. 3 seçim ve bir darbe girişimi olayı yaşadık. Biz burada mesaimizin yarısından fazlasını öyle günler geldi ki, bu işlere verdik. Çünkü çok hassas bir konuydu ve devletin bekası hepsinden önemliydi" şeklinde konuştu.