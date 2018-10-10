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Tıra saklanan uyuşturucuyu dedektör köpek buldu

Mersin’de bir tırın gizli bölmesine yerleştirilen 5 kilo esrar, dedektör köpeği tarafından bulundu.

Mersin'de bir tırın gizli bölmesine yerleştirilen 5 kilo esrar, dedektör köpeği tarafından bulundu.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin girişinde yaptığı kontroller esnasında doğu illerinden geldiği tespit edilen bir tırı durdurarak arama yaptı.


Detektör köpeğinin de katıldığı aramada, tırın içerisindeki gizli bölümde 5 kilo esrar bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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