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Tırın dingiline saklanan uyuşturucu 6 saatte çıkartıldı

Mersin’de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, bir tırın dingiline saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi.

Mersin'de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, bir tırın dingiline saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi. Paketler halinde bulunan eroini 6 saatte zor çıkartan ekipler, paketlerin üzerine dedektör köpeğe yakalanmaması için karabiber döküldüğünü tespit etti.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda kent girişinde kontrollerini sürdüren ekipler, şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Dedektör köpek "Tina"nın da katıldığı aramalarda, tırın dingiline saklanan 69 paket halinde 18 kilo eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, dingile saklanan 69 paketi 6 saatte zor çıkarmayı başardı.


Öte yandan ekipler, uyuşturucunun dedektör köpeğe takılmaması için paketlerin üzerine karabiber döküldüğünü tespit etti. Operasyonda, tır sürücüsü gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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