TOBB, MTSO işbirliği ile 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

MTSO yönetim kurulu tarafından tespit edilen, ağırlıklı taşımalı eğitim yapan ve kırsalda yer alan, ihtiyaç sahibi 29 ilkokul ile denetimli serbestlik kurumu aracılığıyla mahkum çocuklarından oluşan 800 öğrenciye kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan okul ziyaretlerine MTSO yönetim kurulunu temsilen Sayman Üye Cem Bucuge ile üyelerden Hacı Halil Kürek ve Nedim İkanç katıldı.

"İhtiyaç sahibi 800 öğrenciye eğitim desteği"

Ziyaretler sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Bucuge, "MTSO olarak sadece kentimizin ekonomik kalkınmasına değil, bu kalkınmanın temel öğesi olarak gördüğümüz eğitim alanına da desteğimiz devam ediyor. TOBB ile odamızın işbirliğinde her eğitim ve öğretim yılı başında yaptığımız kırtasiye desteğini bu yıl da gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi 800 öğrencimize kırtasiye ve eğitim desteğini organize ettik" dedi.

"Eğitime verdiğimiz destek sürecek"

Eğitimin bütüncül kalkınmanın en temel bölümü olduğunu belirten Bucuge, eğitime verilen desteğin her zaman sürdüreceklerini söyledi. Diğer yandan Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dil eğitimine katkı noktasındaki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bucuge, Amerikalı öğretmen Suzi Çoban'ın bu okullardaki öğrencilere eğitim vermesini sağladıklarını kaydetti. Aynı zamanda bu iki okulun başarılı üçer öğrencisini İngiltere'de yaz okuluna göndermeyi sürdürdüklerini de bildiren Bucuge, "Öğrenciler 15 gün boyunca İngiltere kalıp iki haftada 32 saat İngilizce derslerine katılarak bir yandan gramer bilgilerini geliştiriyor, diğer yandan İngiliz ailelerin yanında konaklayarak pratiklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Program kapsamında öğrencilerin boş zamanlarında çeşitli sosyal aktivitelere ve şehir turlarına katılmaları sağlanıyor. Bu sayede de vizyonlarının gelişip yeni hayat görüşleri ile Mersin'e dönmeleri hedefleniyor" ifadelerimi kullandı.