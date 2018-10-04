İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tollu: "Şehirleri imar ederken yeni nesli ihmal etmemek gerekir"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileri ile bir araya geldi.


Belediye tarafından düzenlenen programda konuşan Tollu, camilerin bir ibadet yeri olmaktan öte insanları birleştiren, bütünleştiren, maneviyatı güçlü ve kutsal mekanlar olduğunu ifade ederek, "Türk-İslam Alemi'nin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum" dedi.


Yöneticiler ve özellikle belediyeler olarak şehirleri imar ederken, yeni nesilleri de ihmal etmemek gerektiğinin kaydeden Tollu, "Sizler, gerek yaşayış gerek konuşmalarınız gerekse ilminizle örnek insanlarsınız. Sizlerden aldığımız ve alacağımız işaret ve telkinler gerek yönetici gerekse toplumda yer alan bireyler olarak bizi doğruya, güzele, hak ve hakikate yönlendirmektedir. Bunun için sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Çünkü inandığını yaşamayanlar, yaşadıklarına inanmaya başlar. Toplumsal sorunların temeline baktığımızda, eğitim ve inanç eksikliği ya da zayıflığının büyük rol oynadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.