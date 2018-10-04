Tollu: "Şehirleri imar ederken yeni nesli ihmal etmemek gerekir"

Belediye tarafından düzenlenen programda konuşan Tollu, camilerin bir ibadet yeri olmaktan öte insanları birleştiren, bütünleştiren, maneviyatı güçlü ve kutsal mekanlar olduğunu ifade ederek, "Türk-İslam Alemi'nin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Yöneticiler ve özellikle belediyeler olarak şehirleri imar ederken, yeni nesilleri de ihmal etmemek gerektiğinin kaydeden Tollu, "Sizler, gerek yaşayış gerek konuşmalarınız gerekse ilminizle örnek insanlarsınız. Sizlerden aldığımız ve alacağımız işaret ve telkinler gerek yönetici gerekse toplumda yer alan bireyler olarak bizi doğruya, güzele, hak ve hakikate yönlendirmektedir. Bunun için sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Çünkü inandığını yaşamayanlar, yaşadıklarına inanmaya başlar. Toplumsal sorunların temeline baktığımızda, eğitim ve inanç eksikliği ya da zayıflığının büyük rol oynadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.