İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tollu'ya sanayi esnafından plaket

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya, Kocahasanlı Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından plaket taktim edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya, Kocahasanlı Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından plaket taktim edildi.


Tollu, asfalt ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Kocahasanlı'daki sanayi sitesini ziyaret etti. Erdemli halkının, hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirten Tollu, ilçenin her noktasını adım adım gezerek bölgenin ne ihtiyacı varsa yerine getirildiğini ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.


Başkan Tollu ile bir araya gelen sanayi esnafı, gerçekleştirilen projeler ve çalışmalardan dolayı minnettar olduklarını bildirerek, plaket takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.