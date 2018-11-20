Tollu'ya sanayi esnafından plaket

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya, Kocahasanlı Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından plaket taktim edildi.

Tollu, asfalt ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Kocahasanlı'daki sanayi sitesini ziyaret etti. Erdemli halkının, hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirten Tollu, ilçenin her noktasını adım adım gezerek bölgenin ne ihtiyacı varsa yerine getirildiğini ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Tollu ile bir araya gelen sanayi esnafı, gerçekleştirilen projeler ve çalışmalardan dolayı minnettar olduklarını bildirerek, plaket takdiminde bulundu.