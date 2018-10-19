Tömük'te asfalt çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin Tömük Yeşildere Mahallesi'ndeki sathı kaplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Erdemli Belediyesi eşit hizmet anlayışı ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Belediyesi, Büyükşehir Yasası ise kendi hizmet sınırına giren Tömük ve mahallelerini asfaltlama çalışmalarıyla modern ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bölgede yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamasında, Erdemli Belediyesi'nin imkanlarını yeni yasa ile mahalleye dönüşen bütün beldelere sırasıyla seferber ettiklerini ve hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda Tömük'ün en uç noktasına kadar olan yerlerinin asfaltla tanıştığını kaydetti.

Halktan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Tollu, "Tömük'te ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Esnaflarımızın yolları, merkez ve birçok noktada asfaltlama yapıldı. Ayrıca çiftçilerimizin bahçe yollarını da asfalta hazırladık. Bu hizmetleri yaparken mutlaka halkımızdan gelen talepleri ve şikayetleri de değerlendiriyoruz. Eş zamanlı devam eden çalışmalar nezdinde 25 ayrı noktada başlattığımız hizmet hamlesinden tüm köyler ve beldeler nasibini alıyor. Erdemli'nin ve tüm mahallelerimizin daha iyi hizmete kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.