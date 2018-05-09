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09 Mayıs 2018 13:55

Tömük’te pazar yeri sevinci

Erdemli Belediyesi, Tömük Mahallesi’nde, yapımını tamamladığı modern pazar yerini vatandaşların hizmetine açtı.

Tömük’te pazar yeri sevinci

09 Mayıs 2018 13:55


’Her beldeye modern düğün salonu ve pazar yeri’ hedefiyle yola çıkan Erdemli Belediyesi, Tömük Mahallesi’nde yaptığı çağdaş pazar yerini halkın kullanımına açtı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Pazar yeri inşa etmelerindeki amacımız, öncelikli olarak kapalı pazar yeri olarak kullanmak. Ancak pazar kurulmadığı günlerde de gerek otopark olarak gerekse iyi günde kötü günde vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanışlı alanlar inşa etmektir" dedi.


Pazarcı esnafının işlerini kolaylaştırdıklarını belirten Tollu, "Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Erdemli’de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde bu hizmetin aynısını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Tollu, modern kapalı pazar yeri ile vatandaşların, kışın çamurlu, yazın tozlu sokak ortalarındaki çağ dışı pazar yerlerinden kurtulduğunu kaydetti.




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