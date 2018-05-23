Tömük’te sıcak asfalt çalışması

Erdemli Belediyesi, mahalleye dönüşen köy ve beldelerde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Belediyesi, büyükşehir yasasıyla kendi hizmet sınırına giren Tömük ve mahallelerini asfaltlama çalışmalarıyla modern ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bölgede yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamasında, Erdemli Belediyesi’nin imkanlarını büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen bütün beldelere sırasıyla seferber ettiklerini ve hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda Tömük’ün en uç noktasına kadar olan yerlerinin asfaltla tanıştığını kaydetti. Halktan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizen Tollu, “Tömük’te ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Merkez’de asfaltlama yapılıyor. Ayrıca çiftçilerimizin bahçe yollarını da asfalta hazırlıyoruz. Bu hizmetleri yaparken mutlaka halkımızdan gelen talepleri ve şikayetleri de değerlendiriyoruz. Eş zamanlı devam eden çalışmalar nezdinde 25 ayrı noktada başlattığımız hizmet hamlesi kapsamında olmak üzere tüm köyler ve beldeler nasibini alıyor. Erdemli’nin ve tüm mahallelerimizin daha iyi hizmete kavuşması için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.