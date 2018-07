Toplu taşıma araçlarında işlenen suçlara ekstra ceza talebi

Mersin’de stajını sürdüren avukatlar, Mersin Barosu tarafından düzenlenen kokteylde bir araya gelerek, tanışma fırsatı buldu.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Özgecan Aslan davasını başından sonuna kadar gönüllü takip ettiklerini, amaçlarının Türkiye’ deki tüm hakimlere örnek olabilecek emsal bir karar çıkartmak olduğunu söyledi. Toplu taşıma araçları ve toplanma yerlerinin kamusal alan olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, burada işlenen suçların da ekstra cezalandırılması gerektiğini, bu konuda hukukta emsal bir karar oluşturacaklarını dile getirdi. Baro olarak yapacakları çalışmalar ve avukatlık mesleğinin etik kuralları hakkında stajyer avukatlara bilgiler veren Yeşilboğaz, baroların meslek odaları, vakıflar ve derneklerden çok farklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleğinin etik kurallarını içselleştirmediğiniz ve uygulamadığınız takdirde hukukçu olamazsınız. Adaletin üç sacayağı var. Hakim, savcı ve avukat. Biz avukatlar farklıyız. Hakim ve savcı iktidara bağlı oldukları için bağımsız olduklarından söz etmek mümkün değildir. Siz avukatlar, cübbenizi giydiğiniz zaman tamamen bağımsızsınız, sadece hukuka hizmet edersiniz” şeklinde konuştu.

Baroların sadece mesleki sorunların değil, toplumsal sorunların da çözümünde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Mesleğimizin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bizi toplumda ve kamuoyunda farklı bir yere koyan asıl önemli unsur, bizim yapmış olduğumuz hizmetin farkıdır. Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesinin bizlere vermiş olduğu yetkilerle, toplumdaki her türlü hukuksuzluğa müdahale etme hakkımız vardır. Sizler hukuk savaşçılarısınız. Ezilen, mağdur edilen, şiddet gören kadının, istismara uğrayan çocukların, sesi olmayan hayvanların sesi olmak ve onların haklarını korumak zorundasınız. Çevre sorunları ile mücadele etmek zorundasınız. Avukatlık mesleğini, sadece para karşılığı yapılan bir meslek olarak görmeyin. Haksızlığa uğrayan birisini gördüğünüz zaman ücret almadan bu işi yapabilirsiniz. Özgecan Aslan davasını gönüllü takip ettik. Amacımız Türkiye’ deki tüm hakimlere örnek olabilecek emsal bir karar çıkartmaktı. Dosyamız şu an temyizdedir. Ufak bir indirimle istediğimiz talep gerçekleşti. Toplu taşıma araçları ve toplanma yerleri kamusal yerlerdir. Burada işlenen suçların da ekstra cezalandırılması gerektiği yönündeyiz. Bu konuda hukukta bir emsal ortaya çıkaracağız. Aladağ’da yanan çocukların davasını da gönüllü takip ettik. Bu tür davaları takip etmek zorundasınız. Bunlar sizin toplumsal ve hukuksal sorumluluğunuz. Barolarımız, meslektaşlarımız zaman zaman saldırıya uğruyor. Sebebine bakmadan her zaman onları savunmaya gittik. Bu tür mesleki dayanışmalara da önem vermek zorundasınız” diye konuştu.

Mersin Barosu staj eğitim merkezinde farklı bir eğitim sistemi uygulayacaklarının bilgisini veren Yeşilboğaz, “Hukukun ve avukatlık mesleğinin etik kuralları ile kendi haklarınız konusunda farkındalık oluşturacak eğitim vermek istiyoruz. Kendi haklarınızı bilirseniz kendinizi koruyabilirsiniz ve mesleğinizi uzun yıllar yapabilirsiniz” dedi.