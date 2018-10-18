Toptan gıdacılar yönünü yurtdışına çevirdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Muhsin Gökçe, sektör temsilcilerinin yurt içinde yaşanan sıkıntıları dış pazarlardaki etkinliklerini artırarak aşma hedefinde olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki iletişim artırılması gerekir" dedi.

Sektörle ilgili açıklama yapan Başkan Gökçe, son dönemlerde özellikle döviz kurlarında yaşanan artışa paralel artan fiyatlar noktasında ciddi sıkıntılar yaşandıklerine dikkat çekerek, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle belirli oranlardaki zamların doğal karşılanabileceğini, ancak yüzde 100 zammın hem sektöre hem de tüketicilere zarar verdiğini ifade etti. Bugün sektörde faaliyet gösteren firmaların fırsatçılar, stokçular ve yaşanan sıkıntılara karşı kendisini korumaya çalışan rüzgara direnen kesim olarak üçe ayrılabileceğini vurgulayan Gökçe, “Bu dönemde yüzde 100-200 arası zam yapan fırsatçılara fırsat verilmemeli. Fırsatçılarla kendisini korumaya çalışan tüccar ayırt edilmeli. Devletin bu konuda şu ana kadar attığı adımları, ortaya koyduğu kuralları doğru buluyoruz. Uygulama noktasında daha aktif ve etkin olunması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Özellikle girdileri döviz olan ürünlerde yüzde 30-40'lık fiyat artışlarının çok doğal karşılanması gerektiğini kaydeden Gökçe, daha üstü artışların tespit edilip gerekli önlemlerin alınması gerektiğini, Komite olarak bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Öümüzdeki süreçte distribütörleri bir araya getirerek bir toplantı yapmayı planladıklarını dile getiren Gökçe, bu toplantı ile sektör sorunlarını belirleyip ikinci aşamada bu sorunların çözümü adına danışmanlık hizmeti almayı düşündüklerini belirtti. Aynı zamanda toptancılar ile perakendecileri bir araya getirip sorunların çözümü adına ortak adım atabilme noktasında girişimde bulunacaklarına da değinen Gökçe, “Toptancılar ve perakendecilerin çalışma yöntemleri de doğal olarak yaşadıkları sorunlar da birbirinden farklı. Ancak birbiriyle bütünleşik çalışan iki alan. Biz de bu alanda yaşanan sorunları en aza indirip ekonomik olarak birlikte güçlenebilmek adına çalışma yöntemlerimiz arasında nasıl bir ticari denge oluşturabiliriz konularını araştıracağız" şeklinde konuştu.

Gücün artması için yalnızca Mersin değil, bölge olarak hareket edilmesi gerektiğini de vurgulayan Muhsin Gökçe, “Mersin ve Adana olarak yoğun ticari ilişki içindeyiz. Sorunların çözümü adına ortak çalışmalar, projeler yürütebiliriz. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliği sağlamak adına da adımlarımız olacak. Güç birliğine gidilmesi gerekiyor. Bu sayede herkes birlikte kazanabilir. Bu birlikteliğin sağlanması için öncelikle aidiyet duygusunun artırılması gerekiyor. Bu duyguyu yakalayabilmenin tek yolu da kazanmaktan geçiyor. Kazanan kişi kendisini yaşadığı yere ait hisseder. Para kazandığı, karnının doyduğu yerle bağları güçlenir" ifadelerini kullandı.

Komite olarak yaşanan sıkıntıların en aza indirilebilmesi adına yurt içinde olduğu kadar yurt dışına yönelik çalışmalar planladıklarına da değinen Gökçe, yurt dışındaki iletişimin artırılması gerektiğini vurguladı. Dünya Ticaret ve Sanayi Odaları ile MTSO'nun ilişkilerinin artırılıp geliştirilmesi, kurumsal işbirliği anlaşmalarının yürütülmesi gerektiğini belirten Gökçe, komite olarak bu alandaki çalışmalara yöneleceklerini söyledi. Bu sayede Dünya Ticaret ve Sanayi Odalarının networküne ulaşma fırsatı yakalayabileceklerine dikkat çeken Gökçe, “Bu ülkelerin penceresini üyelerimize açmak istiyoruz. B2B'ler fuar organizasyonları, panellerle iletişimler artırılabilir. Bu noktada büyükelçilerin, ticari diplomatlarıyla bilgi alış verişinin açık tutulması, ticari diplomasilerin kurulmasını önemsiyoruz” dedi.

Komite üyeleri arasında yurtdışı bağlantıların sağlanması noktasında destek verebilecek önemli isimler bulunduğuna da işaret eden Gökçe, “Örneğin DEİK-Türkiye Zimbabve İş Konseyi Başkan Yardımcısı aynı zamanda komite üyemiz. Kendisinin yürüttüğü ticaret diplomasisinin sektörümüz yanında kent ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Komitemizin vizyonel yaklaşımlarıyla lider ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan odamızın vizyoner yapısına daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Komite olarak dış ticareti önemsiyoruz, toptan ve perakendecilerin sorunlarıyla ilgileniyoruz ve yaşadığımız coğrafya ile iletişimimizi artırmak istiyoruz" diye konuştu.