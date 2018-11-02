Toros Rotary projelerini sürdürüyor

30 yıl önce kurulan, insan sağlığı, eğitim ve toplumsal bilinçlendirme gibi birçok konularda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Mersin Toros Rotary Kulübü, proje üretmeye devam ediyor. Uluslararası Rotary 2430'uncu Bölge Guvernörü Altan Aslan ve Mersin Toros Rotary Kulübü Dönem Başkanı Bülent Sağlam, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esat Yılgör, geçmiş dönem başkanlarından Tufan Ballı ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, özellikle eğitim ve insan sağlığı konularında geliştirdikleri projelerin detayları konuşuldu.

Toplam 250 civarında Rotary Kulübü ve 7 bine yakın rotaryen ile iyilik için mücadele ettiklerini söyleyen Aslan, "Uluslararası Rotary kendisine temel hedef olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatının 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 6'sını seçmiştir. Bu 6 alanda projeler üretir ve insanlara dokunmaya çalışır. Nedir bu 6 alan? Kadın ve çocuk sağlığı, hastalıklarla mücadele, temel eğitim ve okur yazarlık, temiz suyla hijyen, ekonomik toplumsal kalkınma ve barış. Biz bu noktalarda hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

9-12 Mayıs 2019 yılında Azerbaycan'da yapılacak olan 2430. Bölgenin yılsonu konferansı ile ilgili bilgiler veren Tufan Ballı, "Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 9-12 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan yılsonu konferansında, her iki devletin üst düzey birimlerinden katılımcıların olacağı, iki devlet arasında iş insanlarının ticari ağını güçlendireceğimiz ve hayata geçirilen projelerin ödüllendirileceği 500 kişilik konferans, ilk kez Toros Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilecek. Amacımız insani değerlere olumlu yönde etki etmek. Çıktığımız yolda her zaman insani değerleri üstün tuttuk ve buna uygun projeler geliştirmeye özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Dönem Başkanı Bülent Sağlam ise eğitim ve sağlığa önem verdiklerini vurgulayarak, "Sosyal sorumluluk projelerimizde eğitim ve insan sağlığını ön planda tutuyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençleri 14 gün Mersin'de misafir ederek, ayrım gözetmeksizin kaynaşmayı sağlıyoruz. Çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerimiz ile buradaki öğrencilerimiz arasında gönül bağı kurulmasına köprü olduk. Kurulduğumuz günden bu güne kadar üniversite öğrencilerimize burs hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Üniversite tanıtım günleri düzenleyerek şehir dışından gelen öğrencilerimize Mersin'deki üniversiteleri tanıtıyoruz. Kazanlı Belediyesi Ortaokulu'na birçok projeler ürettik. Bunlardan birisi de ‘Aldım Verdim Kördüm' sloganı ile gerçekleştirdiğimiz kıyafet odası projesinde, sağ elin verdiğini sol el

görmeyecek özdeyişinden yola çıkarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Her yıl Mersin'deki üniversitelerimizin birinde gençlerimize örnek olmaları için toplum liderlerini ağırlıyoruz. İnsan sağlığına verdiğimiz önem kapsamında sepsis durumunun oluşturduğu ölümleri ve hastalıkları azaltmak adına hijyen eğitimleri veriyoruz. Biz Rotaryenlerin amacı insana dokunabilmek, güzel bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunabilmek ve ilham kaynağı olmaktır" diye konuştu.