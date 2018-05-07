Toros Üniversitesi bahar şenlikler başladı

45 Evler Kampüsü’nde bulunan Avni Nart Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Yüksel Özdemir, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kemal Akgül, "Birlikte geçirdiğimiz 7 senenin ardından Üniversitemizde son senemde bahar şenlikleri açılış konuşmasını yapmaktan ayrı bir gurur ve son olduğu için de bir o kadar üzüntü duymaktayım. Bu süre zarfında Bahar şenliklerinde akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdik, fakat bu sene öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Toros şenliklerine yakışır bir program hazırladık. Fazlasıyla eğlenceli ayrıca öğretici bu güzel haftayı keyifli bir şekilde geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Toros Üniversitesi Rektörü Korkmazyürek ise "Bahar Şenlikleri dediğimiz bilimsel kültürel ve sportif faaliyetler aslında öğrencilerimizin liderlik, yönetim, organizasyon ve iletişim becerilerini geliştirmek açısında bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu faaliyetleri öğrencilerimiz organize ettiği için de bu yönde daha da kendilerini geliştirme fırsatları elde edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Toros Üniversitesi Dans Topluluğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Dans Topluluğu gösterileri büyük beğeni toplarken etkinliklerin 11 Mayıs Cuma günü sona ereceği bildirildi.