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Toros Üniversitesi ile Madical Park Mersin Hastanesi arasında işbirliği protokolü

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki ders uygulamalarını, VM Medical Park Mersin Hastanesi’nde yapmalarına ilişkin protokol imzalandı.

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki ders uygulamalarını, VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde yapmalarına ilişkin protokol imzalandı.


İmzalanan işbirliği protokolü gereği Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Yönetimi Programları öğrencilerinin uygulaması olan meslek derslerinin uygulamaları, hastanede yapılacak.


İmza törenine Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Staj Koordinatörü Şadi Anamurluoğlu ile VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin ve Başhekim Volkan Kahveci katıldı.

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