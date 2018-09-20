Toros Üniversitesi ile Medical Park arasında işbirliği protokolü

Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Egin, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın'ın yanı sıra idari ve akademik personeller katıldı.

İmzalanan işbirliği protokolü gereği, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Toros Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve idari personel ile birinci derecede yakınlarına, Medical Park Mersin Hastanesi'nde teşhis, tedavi ve sağlık işlemlerinde yüzde 25 indirim uygulanması kararı alındı. Protokolün, 21 Eylül tarihinden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.