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04 Eylül 2018 12:54

Toros Üniversitesi ile Mezitli Belediyesi arasında işbirliği protokolü

Toros Üniversitesi ile Mezitli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Toros Üniversitesi ile Mezitli Belediyesi arasında işbirliği protokolü

04 Eylül 2018 12:54


Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ile Mezitli Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü arasında oluşturulan protokol, şiddet mağduru kadınlara ulaşmayı ve destek vermeyi amaçlayan sosyal bir işbirliğini kapsamakta. Protokol kapsamında, Mezitli Belediyesi ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği Mezitli Kadın Danışma Merkezi’ndeki kadınlara ve onların çocuklarına, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve onların görevlendireceği 4. sınıf öğrencileri tarafından psikolojik danışmanlık desteği verilmesi amaçlanıyor.


Protokol töreni, karşılıklı imzaların atılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.




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