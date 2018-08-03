Dr. Haluk Korkmazyürek, üniversite olarak ana görevlerinin öğrencilere bir meslek kazandırmak olduğunu belirterek, "Biz Toros Üniversitesi olarak ’İntörn uygulaması’ ile öğrencilerimize hem teorik hem de uygulamalı eğitimi fiili olarak veriyoruz. Fakat uygulamalı eğitimi okulda değil bizzat sektörde vererek iş tecrübesi kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Korkmazyürek, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı beklentileri, üniversitede olan yenilikler ve tercih yapmak isteyen öğrencilerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Toros Üniversitesi’nden 2017-2018 eğitim öğretim yılında bin 200 öğrencinin mezun olduğunu belirten Korkmazyürek, yeni dönemde de bin 200 civarında öğrenci kaydı yapacaklarını söyledi. Yeni dönemde üniversiteye iki bölüm kazandırdıklarını kaydeden Korkmazyürek, "Uluslararası Finans, Beslenme ve Diyetetik olmak üzere 2 yeni bölümü daha hizmete sunuyoruz. Bu dönem bu bölümlere de öğrenci alacağız. Dolayısıyla öğrenci sayımız biraz daha yükselebilir" diye konuştu.

"Uygulamalı eğitimi direk sektörde görüyor"

Üniversite olarak birinci görevlerinin öğrencilere meslek kazandırmak olduğunu vurgulayan Korkmazyürek, "Bizler öğrencilere meslek kazandırıyoruz fakat bunun en garantili ölçüsü piyasaya bakmaktır. Toros Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimizi alan şirketlerin geri dönüşleri çok olumlu oluyor. Bu da bizim öğrenciye gerçekten meslek kazandırdığımız anlamına geliyor. Biz üniversite olarak, teorik ve uygulama eğitimi veriyoruz. Uygulamayı da üniversitedeki laboratuvarda değil, direk sektördeki şirketlerde veriyoruz. Bunu da ’intörn uygulaması’ sayesinde yapıyoruz. İki yıldır bu uygulamayı sürdürüyoruz. İlk yıl Mühendislik Fakültesi ile başladık. Bu yıl da fakültemizin 2 temel bölümünde de bu uygulamayı başlatacağız. Bu bölümler, Uluslararası Ticaret ve lojistik bölümü ile işletme bölümü. Bu uygulamada 4 yıllık bir öğrenci 8 dönem okuyor. Öğrenciler son dönemlerine geldiklerinde okula değil kendi bölümündeki bir sektörde çalışıyor ve okulunu öyle tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

"Uygulama iş tecrübesi kazandırıyor"

Uygulamanın sadece 4 yıllık okuyan öğrencilerle sınırlı olmadığını, 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu okuyan öğrencileri de kapsadığını belirten Korkmazyürek, "2 yıl okuyan öğrencilerimizde toplam 16 bölüm var. Bu 16 bölümün tamamı bu uygulamadan yararlanabiliyor. Bu öğrenciler de 3 dönem ders görecek, bir dönem intörn uygulaması yapacak. Mersin’de 150 işletme, kurum ve kuruluşla protokolümüz var. Öğrencilerimiz bu uygulama sayesinde sektörlerini tanıyorlar, sektörlerindeki şirketlerin nasıl çalıştığını, hangi uygulamaları yaptıklarını, hangi yazılımları kullandıklarını öğreniyorlar. İşletmeleri tanıyorlar ve iş tecrübesi kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda işletme öğrenciyi, öğrenci işletmeyi tanıyor. Bu sayede işe girmeleri çok kolay oluyor" şeklinde konuştu.

"Tercihler için çağrı merkezi kurduk"

Öğrencilere tercih yaparken dikkat etmesi gereken konularla ilgili de uyarılarda bulunan Korkmazyürek, "Öğrencilerimizi bu dönem bekleyen en önemli sıkıntılarından biri taban puanı bilmemektir. Öğrenciler girmek istedikleri bölümü önceden görmek ister. Şimdi sistem değiştiği için bunu göremeyecek. Taban puan değerlendirmesi yapamadan tercih yapmak durumundadırlar. O zaman öncelikle gönüllerinden geçen bölümleri yazacaklar. Bir de geçen yılın taban puanlarına bakarak bir fikir sahibi olabilirler. Öğrencilerimiz rehber hocalarının yönlendirmesiyle, açıklamalarıyla bu belirsizlikleri kaldıracaklardır. Bizde burada bir ’çağrı merkezi’ kuruyoruz. Öğrenciler bu merkeze ulaşabilirler. Öğrenciler istediği bölümle ilgili bilgi alabilirler. Aramak istemeyen öğrenciler, üniversiteye gelip de bilgi alabilirler. Ayrıca Toros Üniversitesi internet sitesinden de canlı destek hattı kurduk. Web sayfamızda ’aday öğrenciler’ kısmına tıkladığımız zaman, isteyen istediği soruyu sorabilir" diye konuştu.