Toros Üniversitesi’nde ’6. Bilişim Günleri’

Bilişim Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı ve Sanayi ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Demir, sunucu Dinçer Karaca ve Microsoft Türkiye Teknoloji Çözümleri Yöneticisi Muammer Benzeş sunum yaptı. Etkinliğe, Mütevelli Heyet Başdanışmanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeren, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sunumlar öncesi konuşma yapan Dekan Yusuf Zeren, yapay zekanın Çin’de ve Amerika’da özel sektör tarafından yapılmaya başlandığını söyledi. Zeren, “Dolayısıyla hizmet almak isteyen şirketler çok rahatlıkla dünya ölçeğinde bu şirketlere başvurarak hizmetlerini sağlayabiliyorlar. Türkiye bu kadar büyük yatırımlar yaptığı halde bu konuda yapılması gereken yatırımlara geç kalıyor. Yapay zeka konusunda şu anda Türkiye’de 20-30 tane bilim insanının bir araya gelerek yapay zeka konusunda bir patent alabilecekleri çizgiye henüz ulaşmış değiliz. Artık savaşlar doğrudan doğruya ordular arasında yapılmıyor. Siber saldırılarla ülkeler ya da birtakım gruplar saldırıyor. Önlem alınması gerekiyor. Çok işimiz var. Gelecek nesillerimize yani sizlere çok görev düşüyor” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Harun Demir ise başarmak istenilen şey ile ilgili diğer insanların neleri farklı yaptıklarının incelenmesi ve anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Bilgisayar mühendislerinin matematik, fizik ve istatistik ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerektiğini dile getiren Demir, "Çünkü fizik kurallarını anlamaz iseniz sorunu basit bir şekilde çözemiyorsunuz. Size anlatılan kompleks yapılardan bulmaya çalışıyorsunuz. Zihninizi basitleştirebilmeniz için fiziği ve doğayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Basit görebilmeniz gerekiyor. Türkiye’deki bilişim sektörünün görünümünde bilişimin payı yüzde 3 oranındadır. Sektör hızla büyüyor ama hala geriden takip ediyoruz. Başarısızlığımız sosyal ve psikolojik etmenlerdeki hatalardan geliyor. Hakim olamamak, satamamak. Sosyal inovasyonda birleşebilmeliyiz. Bunun için işbirliği içerisinde yeteneklerimizi birleştirmeliyiz. Kazandırarak kazandırmayı öğrenmeliyiz. İyi uygulayıcılar küçük adımlarla başlamalı. Kendi planınızda büyük düşünün ama küçük başlayın. Bilgisayar Bilimleri Topluluğu olarak buradaki herkes birer değişim ajanıdır ve değişim ajanı ya varı geliştirir ya da yoktan talebi oluşturur ve onu büyütür” şeklinde konuştu.

Sunumların ardından, Yüksel Özdemir tarafından sunum yapanlara plaket ve çiçek verildi.