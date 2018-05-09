Toros Üniversitesi’nde Gastronomi Şenliği

gerçekleştirilen Bilimsel Kültürel ve Sportif Etkinlikler kapsamında ’Aşçılık Programı Gastronomi Şenliği’ düzenledi.

Lise öğrencileri, farklı illerden gelen üniversite öğrencileri, sektörün önde gelen firmaları ile birçok şefi bir araya getiren şenlikte, workshoplar ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Bahçelievler Kampüsü bahçesinde ve aşçılık uygulama mutfağında gerçekleşen etkinlikte birliktelik, paylaşım ve lezzet bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Ekol Food Güneydoğu Anadolu Müdürü İsmihan Akkök, "Öğrencilerle firmaların bir araya gelmesi, yeniliklerin canlı bir şekilde sunulması öğrencilerde bir vizyon oluşturacaktır. Bu tür etkinliklerde bir araya geldiğimiz öğrencilerle, daha sonra sahada bir araya geliyoruz. Bu yüzden gastronomi şenliklerinin devamlılığının olması oldukça önem arz ediyor” dedi.

Rational firmasının Türkiye danışma şeflerinden Akdeniz Bölge Müdürü Zeynel Taş ise Toros Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu çalışmaya desteklediklerini belirterek, “Öğrencilerin gelişen teknolojiyle çok küçük alanlarda daha büyük işleri nasıl başarabileceğine örnekler sunmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Fatih Kayran, ’birliktelik ve paylaşım’ ana teması ile şenliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zaten bizim sektörümüzde bunu bir araya getirdiğimizde lezzet kaçınılmaz oluyor. Bu tür etkinliklere üniversitemiz ve sektör işbirliği ile devam ederek, yerelde ilimiz gastronomisine, genelde de ülkemiz gastronomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gastronomi şenliğimizde bizlere destek veren firmalara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından destek veren ve katılım sağlayanlara plaket takdim edildi.