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04 Eylül 2018 12:10

Toros Üniversitesi’nde kayıt heyecanı

Toros Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 7 Eylül tarihine kadar kayıt yaptırabileceklerini bildirdi.

Toros Üniversitesi’nde kayıt heyecanı

04 Eylül 2018 12:10


Toroslar Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Kampüsü’ndeki kayıtlar 3 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. 2018 YKS sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aileleri ile birlikte kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte kayıt işlemleri için Bahçelievler Kampüsü’ne gelen öğrenciler, üniversite eğitimleri için ilk adımlarını attı.


Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleştirilen kayıt işlemleri 7 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.




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