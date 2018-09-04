Toros Üniversitesi’nde kayıt heyecanı

Toroslar Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Kampüsü’ndeki kayıtlar 3 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. 2018 YKS sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aileleri ile birlikte kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte kayıt işlemleri için Bahçelievler Kampüsü’ne gelen öğrenciler, üniversite eğitimleri için ilk adımlarını attı.

Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleştirilen kayıt işlemleri 7 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.