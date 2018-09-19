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Toros Üniversitesi'nde 'Madde Kullanımı ile Mücadele' konferansı

Toros Üniversitesi’nde Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi yetkilileri tarafından ’Madde Kullanımı ile Mücadele’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi'nde Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi yetkilileri tarafından 'Madde Kullanımı ile Mücadele' konulu konferans gerçekleştirildi.


45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden Polis memuru Fikret Özlü “Madde Kullanımı ile Mücadele” konulu bir sunum yaptı. Özlü sunumunda, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı olan kişinin özellikleri, narkotik maddelerin sokak adları, şüpheli mekanlar ve operasyonel faaliyetler hakkında bilgiler verdi verdi.


Sunumun ardından soru cevap bölümü ile konferans son buldu.

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