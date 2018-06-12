Toros Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşü ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Kemal Akgül, "Toros Üniversitesi gün geçtikçe büyüyüp gelişmekte bu gelişme ile birlikte de içinde barındırdığı öğrencileri ve çalışanlarıyla bir çınar gibi kök salmaktadır. İlerde hayatınızda gelecek kaygısını fazlasıyla yaşadığınızı biliyorum fakat sakın korkmayın, geleceğe siz yön verin, zamanın sizi yönlendirmesine izin vermeyin ve mezun olduğunuz okulunuzdan ve çevrenizden kopmayın. Mezunlar derneğimizde çok başarılı çalışmalar hedeflemekteyiz, gelin bu başarılara ortak olun" dedi.

"Genç bir üniversiteyiz"

Üniversitelerinin daha genç bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Haluk Korkmazyürek ise "2009’da kurulan genç üniversitemiz için bu tören, lisans programlarımızın dördüncü, Meslek Yüksekokulumuzun beşinci, yüksek lisans programlarımızın altıncı ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulumuzun da birinci mezuniyet törenidir. Tüm mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Üniversite öğreniminin sonuna ulaşıp yeni bir hayata başlarken, ünlü bir devlet adamının söylediği gibi, bu mezuniyet töreniyle bir başlangıcın sonunu kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İntörn uygulamaları öğrencilerin istihdamını kolaylaştırdı"

27 bölümden bin 242 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Korkmazyürek, "Böylece, çağdaş bilgilerle donanmış, iyi eğitimli, yetenekli, iş ve sosyal yaşama atılmaya hazır bin 242 gencimizi ülkemizin insan kaynakları potansiyeline sunuyoruz. 2016-2017 akademik yılından itibaren önce Mühendislik Fakültemizdeki bölümlerle başladığımız ’İntörn Mühendislik’ uygulaması ile öğrencilerimiz, son yıllarının tamamını şirketlerde bilfiil çalışarak geçirmişlerdir. Geçen yıl, bu sürenin sonunda 42 intörn öğrencimizin tamamı, intörn uygulaması yaptığı şirketlerden iş teklifi almış ve çalışmaya başlamıştır. Bu yıl da şu anda karşınızda olan 50 intörn öğrencimizin tamamına yakını iş teklifi almış olup 22’si işe başlamış durumdadır. Bu uygulamayı önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren işletme ve uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerimizde de başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından mezun olan öğrenciler sahneye davet edilerek temsili diplomaları takdim edildi. Belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetin keyfini çıkardı.