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30 Temmuz 2018 13:34

Toroslar Belediye Bocce takımından Türkiye rekoru

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da yapılan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’ndan yeni rekorlarla döndü.

Toroslar Belediye Bocce takımından Türkiye rekoru

30 Temmuz 2018 13:34


Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun (TBBDF) 2018 faaliyet programında yer alan şampiyonaya damgalarını vuran Mehmet Can Yakın, Volo disiplinlerinde 3 ayrı oyun olan Basamak, Role ve Miks Role’de Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, takım arkadaşı Ayşe Nur Çelik ile birlikte Miks Role’de de Türkiye rekoru kırdı. Öte yandan Yakın, Erkekler Role’de de Türkiye rekoru kırıp, TBBDF tarihine geçmeyi başardı. Sporculardan Serhan Şen ve Enes Uysal ise Çift Büyükler Role’de ve Gençler Geleneksel Çiftlerde Türkiye 3’üncüsü, Ayşe Nur Çelik Kadınlar Role’de Türkiye 2’nci basamakta Türkiye 3’üncüsü olarak şampiyonayı 3 madalya ile kapattı.



"Boccede çıtayı yukarıya taşıdık"


Alınan başarılı sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bocce de çıtayı yükselttiklerini söyleyerek, "Şampiyon sporcularımız, yetenekleri ile Mersin’de ve Türkiye’de bu sporda en iyisi olduklarını yine elde ettikleri bu başarıyla kanıtladılar. Ben İlçemize böylesine önemli bir başarıyı kazandıran tüm sporcularımıza yeniden teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetiştirdiğimiz sporcularımız sadece ilçemizi değil, milli takımımızda da ülkemizi temsil ediyorlar. Bocce milli takımımıza gönderdiğimiz sporcularımızla milli takım kadrosunun bel kemiğini oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.


Tuna, başarılı sonuçlar alan sporcuların 5-6-7 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak milli takım seçmelerine katılacaklarını kaydederek, "Takım oyuncularımızın bu seçmeleri yeniden kazanıp ilçemizi, İlimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil edeceklerine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.




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