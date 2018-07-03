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03 Temmuz 2018 13:59

Toroslar belediye meclisi toplandı

Toroslar belediye meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını belediye başkanı Hamit Tuna başkanlığında gerçekleştirdi.

Toroslar belediye meclisi toplandı

03 Temmuz 2018 13:59


Toroslar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklamanın ardından bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporların görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı, temenni ve öneriler bölümü ile son buldu.


Tuna daha sonra Belediye Meclis üyelerine ilçede hayata geçirdikleri yatırım ve hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Kurumsal yapısı ve yönetim sistemiyle Türkiye’de örnek belediyecilik anlayışını ortaya koyduklarını söyleyen Tuna, halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefledikleri ilçede, fiziki zeminlerden, sosyal donatı alanlarına, sağlık tesislerine, eğitime, alternatif tarıma, tarihi yapıların korunmasına ve kentsel dönüşüme kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.


15 yılda 11 adet modern kapalı semt ve 3 adet üretici pazarı inşa ettiklerine dikkat çeken Tuna, devam ettirdikleri semt pazarı inşa çalışmalarıyla modern semt pazarı sayısını 18’e çıkartmayı hedeflediklerinin altını çizdi.




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