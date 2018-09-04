Toroslar Belediye Meclisi toplandı

Toroslar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantı, yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Toplantıda, 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ’Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’ için Toroslar Belediyesi bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edildi. Konuyla ilgili açıklama Tuna, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nin, narenciyenin öneminin ve tüketiminin yaygınlaştırılmasının yanı sıra şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımı noktasında da önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen plan değişikliği teklifinin oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevk edildiği toplantıda, ihtisas komisyonlarından gelen raporlar da görüşülerek karara bağlandı. Sokak aralarına kurulan, çevreye, alt yapıya ve trafiğe yük getiren semt pazarları ile ilgili Pazaryeri Kuruluş Komisyonu’nun raporu doğrultusunda komisyonlar tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak, alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı temenni ve öneriler ile son buldu.