Toroslar Belediye Meclisi toplandı

Toroslar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2019 mali yılı performans programı görüşülerek, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor, Tarım, Orman, Hayvancılık İşler ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi. Toroslar Belediyesi'nin 2019 mali yılı bütçe taslağı ile 2020-2021 yılları tahmini bütçesi, 2019 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin teklif ile 2017 mali yılı evsel katı atık tarife ücretlerinin belirlenmesi de görüşülerek, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk oldu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen plan değişikliği teklifinin de İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildiği toplantıda, Belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporlar da görüşülerek, karara bağlandı.

17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Mersin Narenciye Festivali' için Toroslar Belediyesi bütçesinden 150 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, temenni ve öneriler ile son buldu.