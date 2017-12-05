Toroslar Belediye Meclisi, yılın son toplantısını yaptı

Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı.

Toplantıda, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2018 yılı için Ocak ayında oluşturulacak denetim komisyonunun üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

’Toroslar Belediyesi Profesyonel İş Yaşamı Eğitimi’ başlıklı projenin kabul edilmesi ile kurumu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen plan değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkinin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında, Belediye İhtisas Komisyonlarından gelen raporlar da görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantı, 2018 yılı Ocak ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün, 4 Ocak 2018 Perşembe saat: 14.00 olarak belirlenmesinin ardından, temenni ve öneriler ile son buldu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri 14 yılda hayata geçirdikleri yatırım ve projeler, eğitim, sağlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Toroslar’ı yıldızı parlayan bir ilçe konumuna getirdiklerini söyledi. 2017 yılında da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Tuna, “Bu çalışmalarımıza destek veren ve katkı sunan belediye meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza, katılımcı yönetim anlayışı vizyonumuzla fikirleriyle bize ışık tutan mahalle muhtarlarımız ile halkımıza teşekkür ediyoruz. Yatırımcıların artık gözbebeği olan ilçemizdeki gelişim ve dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.