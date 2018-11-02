Toroslar Belediyesi bocce ve tenis takımlarının başarısı

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, İspanya'da düzenlenen Bocce Petank Avrupa Şampiyonasına katıldı. Ümit erkeklerde Emircan Kızlkaya ve ümit kadınlarda Aybüke Taşdemir, "Milletlerarası 3'üncülük kupa ve madalyalarını" alarak Mersin'de döndü. Ayrıca, Çin'de yapılan Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Yakın'da hem tek erkeklerde hem de çiftlerde 2 Dünya 3'üncülüğünü kazandı.

Öte yandan, Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü'nde yetişen sporcularından Ersin Bozgeyikler de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu'nun Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 13 yaş üstü kategorisinde düzenlediği ve Mersin genelinden 40 sporcunun katıldığı turnuvada 2'inci olma başarısı gösterdi.

"Her branşta milli takıma yetenekli sporcu göndermeyi amaçlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, toplum sağlığına ve Türk sporuna katkı sunmayı önemli hedeflerden biri olarak belirlediklerini belirterek, "Bugün spor kulübümüzde yer alan sporcularımız başarılarıyla bizim göğsümüzü kabartmışlardır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına her yıl geleneksel olarak basketbol, futbol, tenis, yüzme başta olmak üzere bir çok branşta yaz spor okulları açarak, ülkemizde ilk defa uygulanan bir sistemle kurslarımıza dahil olan sporcularımızı belediyemizin araçları ile evlerinden aldık ve kurs sonunda yeniden evlerine bıraktık. Yaz spor okullarında yetenekli gördüğümüz gençlerimizi Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüz bünyesine dahil ettik. Amacımız her branşta milli takımımıza yetenekli sporcular göndermektir. Bocce sporunda ise milli takıma en fazla sporcu yetiştiren takım olduk" dedi.