Toroslar Belediyesi, gençleri üniversiteye hazırlıyor

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) kapsamında Mersin’de ilk kez düzenlenen hazırlık kursuna, 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak temel yeterlilik testi sınavında baraj puan alan tüm öğrenciler katılabilecek. Toroslar Belediyesi’nin Alsancak Mahallesi’nde bulunan TORTEK merkezinde hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilmeye başlanan kurstan ücretsiz olarak faydalanmak isteyenler, detaylı bilgiye 0535 029 45 77 ve 0535 585 21 19 numaralı telefonlardan ulaşabilirler. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, hizmet önceliklerinin başında eğitimin ve gençlerin yer aldığını ve çalışmalarına bu yönde ağırlık verdiklerini söyledi. İlçede eğitim ve öğretime sundukları katkıların yanı sıra TORTEK merkezlerinde 30 farklı branşta bugüne kadar 18 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdiklerini ve çeşitli iş alanlarına yerleştirdiklerini belirten Tuna, takı teknolojisi ve tasarımı yüksekokulu özel yetenek sınavına hazırlık kursu ile de amaçlarının üniversite adaylarına destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak olduğuna dikkat çekti. Tuna, "Yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimizin profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyacaklarını düşündük. Bu noktada açtığımız kurs ile devreye girerek uzman eğitmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimizin hedeflerine yönelik çalışma programı ile yol göstermek istedik. 30 Haziran 2018’de yapılacak sınavdan baraj puan alan tüm öğrencilerimiz, lise türleri farketmeden hazırlanabilecekleri özel yetenek kursumuza Alsancak Mahallemizde bulunan TORTEK merkezimize gelerek katılabilirler. Bu kursumuz onlara serbest tasarımcı, akademik ortamda okutman, öğretim görevlisi, formasyon eğitim sonrasında meslek liselerinde öğretmen olabilme imkanlarının yanı sıra kuyumculuk sektörünün üretim sahalarında farklı düzeylerde tasarımcı, işlemeci, kalıpçı, sadekar olarak çalışma imkanı sunmaktadır” dedi.