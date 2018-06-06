Toroslar Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantı, bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak, oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Toplantıda, iş yerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi tarafından, ’Toroslar Bazaar 33 Projesi’ için temsil ve ilzama yetkisi kılınmak üzere Tuna’ya veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesine ilişkin teklifin de görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Yönetmeliğine ilişkin teklif de İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddelerinin, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesinin yapıldığı toplantıda, belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporlar da görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantı, dilek, temenni ve önerilerin yapılması ile son buldu.