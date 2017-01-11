Toroslar Belediyesi, öğrencileri karla buluşturdu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından merkezdeki öğrencilerin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Belediye ekipleri, yaylalardan kamyonlarla topladıkları karları okullara getirerek, öğrencileri karla buluşturdu.

İklim şartları nedeniyle Mersin kent merkezinde bugüne kadar hiç kar görmeyen öğrenciler, okul idarecilerinin talepleri doğrultusunda okul bahçesine getirilen karla doyasıya eğlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu etkinlikle amaçlarının ilçe merkezindeki okullarda okuyan öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak olduğunu belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği talep edilen diğer okullarda da devam ettireceklerini söyledi. Toroslar Belediyesi olarak yaylalarda karla mücadele konusunda ellerindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını da vurgulayan Tuna, "Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçe sınırlarımız içerisindeki yaylalardan kamyonlarla topladığımız karları merkezdeki okullarımıza getirerek, öğrencilerimizi karla buluşturduk. Yaylalardaki ana yol ve sokaklarda kar yağışının etkili olması nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor ve vatandaşlarımızın kardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun mücadele veriyoruz. Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla bu yollarımızı açık tutmaya gayret gösteriyoruz. Yol temizliği yaparken topladığımız karları da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezdeki okullarımızın bahçesine getirerek öğrencilerimizi karla buluşturmak istedik” dedi.