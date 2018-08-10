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10 Ağustos 2018 12:35

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na büyük ilgi

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, Erdemli Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Ayaş Antik Tiyatro Festivali’nde sahnelediği ‘Çılgın Köy’ adlı tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na büyük ilgi

10 Ağustos 2018 12:35


Roma döneminden kalma önemli bir eser olan 2 bin yıllık Ayaş Kenti’ndeki Ayaş Sahil Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sergiledikleri profesyonel oyunculuğun yanı sıra sahne dekoru ve oyuncu kostümleriyle de tiyatro severlerden tam not aldı.


Üstün Dökmenin yazdığı ve Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz’un yönettiği 60 dakikalık komedi oyunu, seyirciyi kahkaya boğdu.


Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun böyle bir organizasyonun içerisinde yer almasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.


Belediye olarak her zaman sanata, sanatçıya ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını ve bunun en güzel örneğini de tiyatro ve halkoyunları topluluğunu kurarak gösterdiklerini vurgulayan Tuna, Mersin’e kazandırdıkları Cumhuriyet Meydanı, çok amaçlı Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatronun, tiyatro gösterilerine, konserlere, ulusal ve uluslararası sanatçıların sergi ve panelleri ile konferanslara ev sahipliği yaptığını vurguladı.


Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun, yeni sezonda da ücretsiz olarak sergileyecekleri birçok tiyatro oyununu vatandaşların beğenisine sunacaklarının bilgisini veren Tuna, “Toroslar Belediyesi olarak şehir tiyatromuz ile hemşerilerimize ve çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeye ve ücretsiz açtığımız kurslarda geleceğin tiyatro sanatçılarını yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.




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