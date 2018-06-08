Toroslar Belediyesi Tenis Okulu öğrencileri turnuvaya hazırlanıyor

Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi’ndeki tenis kortlarında eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tuna, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu hafta sonu Mersin’de düzenlenecek 9-12 yaş tenis turnuvasında korta çıkacak olan sporcularına başarılar diledi. Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt’tan öğrencilerinin eğitim durumları ve katıldıkları turnuvalarda kazandıkları başarılarla ilgili bilgiler alan Tuna, geleceğin raketlerini Toroslar’da yetiştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çocukların bu kortlarda, hem tenis oynamanın inceliklerini öğrendiklerini hem de sosyal bir arkadaşlık çevresi de edindiklerini belirten Tuna, ailelere de çocuklarını spora yönlendirdikleri için teşekkür etti. Tuna, Toroslar Belediyesi olarak ilçeye sporun her branşında alt yapı anlamında tesisler kazandırmanın yanı sıra bu tesislerde çocukları ve gençleri istedikleri branşla tanıştırdıklarını da vurgulayarak, amaçlarının eğitim ve sporun eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi olduğuna dikkat çekti. Tuna, "Her yönden tesis zenginiyiz.İlçemizde 3 Ocak Spor Kompleksimiz ve Güneykent Anafartalar Spor Kompleksimiz olmak üzere iki kortumuz var. Üçüncü kortumuzu da Korukent Mahallemizdeki Gençlik Merkezimizde yapıyoruz.Göreve geldiğimizde ilk olarak ilçemize tenis ve tiyatroyu getireceğiz demiştik. Allah’a şükürler olsun ki bugün iki branşımızda da önemli bir konuma geldik.Tenis üst kültür uğraşı olarak gözükse de herkesin yapabileceği bir spor branşıdır.Bu kursumuza gelen ailelerimizden çocuklarının eğitimlerinde dikkatlerinin ve motivasyonlarının arttığını ve daha disiplinli olduklarını öğrendik.Bu da bizi oldukça mutlu etti.7 ay önce tenis raketini tutmasını hiç bilmeyen çocuklarımız bugün ise Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya katılarak Belediyemizi temsil ediyorlar.Bu kısa zamandaki geçirdikleri süre çok önemli.Gelinen noktada farkları fark ediliyor.Bu çocuklarımızın içerisinde çok değerli tenisçilerimizin ortaya çıkacaklarına inanıyoruz. Tenis, bu çocuklarımıza sağladığı disiplinli, yüksek ahlaklı ve şahsiyetli kişilik oluşturma yönünde çok önemli spor branşlarımızdan bir tanesidir.Tenis okulumuza da gelen öğrencilerimizin yüzde 85’i de takdir öğrencisidir. Bu azim ve kararlılık içerisinde oldukları takdirde eğitim ve sporu aynı eşgüdüm içerisinde yürüteceklerine inanıyorum. Eğitim ve spor hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.Katılacakları turnuvadan da sporcularımızdan güzel oyun ve şampiyonluk bekliyoruz Tenis antrenörümüz Sayın Atilla Bozkurt’a da çocuklarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tuna, ziyarette ayrıca çocuklar ve antrenör Bozkurt ile birlikte kısa bir kort tenis maçı da yaptı.