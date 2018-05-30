Toroslar Belediyesi teniste de iddialı

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan ve profesyonel antrenörlerin nezaretinde tenis sporunun tüm inceliklerini öğrenen tenis okulunun öğrencileri, 32 bay ve 33 bayan tenisçinin mücadele ettiği 13+ tenis turnuvasında set vermeden ilk galibiyetlerini aldı.

“6 aylık tecrübeleriyle profesyonel tenisçilerin karşısında boy gösterdiler”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 6 aylık tenis tecrübeleriyle katılan Toroslar Belediyesi Tenis Okulunda yetişen sporcular, yaklaşık 6 yıldır aktif olarak tenis oynayan tecrübeli raketleri net skorlarla yenmeyi başardı.

Sporculardan Sıla Yılmaz, Furkan Dişlen ve Baran Çelik rakiplerini set vermeden mağlup ederken, toprak kortta ilk maç tecrübesini yaşayan Mahmut Mutlu ve Ersin Bozgeyikler’de turnuva seri başlarından birer set alarak gelecek için ümit verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya teşekkür eden tenis antrenörü Atilla Bozkurt, katıldıkları turnuvada öğrencilerinin profesyonel anlamda eğitim gören tenisçilerle oynama fırsatını yakalamış olmasının da önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Belediye adına yarışan çocukların ilk turnuva deneyimlerini de yaşadıklarını vurgulayan Bozkurt, “3 Ocak Spor Kompleksinde aktif olarak ders verdiğimiz 100 öğrencimiz var. Bu sayı takım sporlarıyla kıyaslandığında 400 öğrenciye tekabül ediyor. Turnuvaya katılmak için hazır bekleyen birbirinden yetenekli yaşları 9 ile 12 olan 16 tenisçimiz daha var. Birbirlerine olduğu kadar rakiplerine karşı da saygılı davranan zeki, çalışkan ve başarılı öğrencilerle çalışmak benim için hem çok eğlenceli hem de gelecekte elde edilecek başarıya dair umut veriyor. Yakında Türkiye genelinde yarışacağımız turnuvalara katılacağız ve bunlar bizim için birer deneyim olacak. Sahip olduğumuz deneyimlerle daha da başarılı mücadele edeceğimize inanıyoruz” dedi.

“Toroslar’da geleceğin tenisçilerini yetiştireceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, tüm spor branşlarında olduğu gibi tenisin de Toroslar’da geliştirilmesi ve çocukların bu spora erken yaşlarda başlaması için tenis kursları açtıklarını kaydetti.

7 ay önce başlattıkları tenis kurslarından bugün elde edilen başarılı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve gelecek için umut verdiğini ifade eden Tuna, alt yapı çalışmalarıyla hedeflerinin Türkiye genelindeki turnuvalarda Toroslar’ı ve Mersin’i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin sağlıklı birer birey olması için spora yönlendirilmesi bizim için oldukça önemli. Toroslar’ı kültür, sanat ve spor şehri yapmayı hedefledik ve bu hedefe ulaşabilmek içinde ilçemizde birçok tesis inşa ettik. 14 yılda 10 spor kompleksi ve yapım çalışmaları devam eden 5 spor kompleksinin yanı sıra semt futbol, basketbol ve halı sahalar ile Toroslar’ı Çukurova Bölgesinde en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdik. Başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini de milli takıma ve dünya şampiyonalarına sporcu göndererek alıyoruz. Diğer spor branşlarında olduğu gibi artık tenis branşında da iddialıyız. Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzün alt yapısından yetişen sporcularımızın inşallah uluslararası turnuvalarda boy göstereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Toroslar Belediyesi Tenis Okulu öğrencileri 2-3 Haziran ve 9-10 Haziran tarihlerinde Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin’de düzenlenecek 9-12 yaş tenis turnuvasında korta çıkacaklar.