Toroslar Belediyesi, ücretsiz tenis kursu açıyor

Toroslar Belediyesi, futbol, basketbol, yüzme, halkoyunları, bocce ve güreş gibi spor branşlarına ek olarak tenis kursu da açıyor. Toroslar Belediyesi Tenis Spor Kulübü bünyesinde açılacak kursların kayıtları 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Aylık 8 saat eğitimin verileceği kurslara kayıtlar Toroslar Belediyesi’nin Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi’nde alınacak. Ücretsiz olarak verilecek kursların kayıtları 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek. 7-12 yaş arasındaki çocukların başvurabilecekleri ve profesyonel tenis antrenörleri eşliğinde verilecek kurslar, 3 Ocak Spor Kompleksi’nde verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hamit Tuna, Toroslar’ın tarih, kültür ve doğasının yanı sıra sporda tesisleşme anlamında ön plana çıkması için mücadele ettiklerini söyledi. Bu mücadelelerinin basketbol ve bocce branşı başta olmak üzere birçok alanda alınan başarılar ve milli takıma sporcu göndererek taçlandığının altını çizen Başkan Tuna, tenis branşında da hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Tesisleşme anlamında Çukurova’da en önde belediyelerden biri olduklarına dikkat çeken Tuna, tenisi ilçe genelinde yaygınlaştırmak istediklerini ve yaptıkları tesislere tenis kortu da inşa ettiklerini ifade etti.

Tenise meraklı 7-12 yaş aralığındaki çocukları kurslara beklediklerini de belirten Tuna, “Çocuklarımızı sporla bütünleştirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına her yıl yaz spor okulları açıyoruz. Bu okullarımızda yetenekli gördüğümüz gençleri spor kulübümüz bünyesine dahil ederek Türk sporuna kazandırma amacındayız. Ebeveynlerden talebimiz çocuklarını spor okullarımıza göndererek, beyni bilgi birikimi ile dolu, ahlaklı ve yarına umutla bakan bir gençlik yetiştirme hedefimize katkı sunmalarıdır” dedi.