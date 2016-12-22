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22 Aralık 2016 16:23

Toroslar Belediyesi’nden şehit ve gazi aileleri ile gazilere anlamlı hizmet

Toroslar Belediyesi’nden şehit ve gazi aileleri ile gazilere anlamlı hizmet

22 Aralık 2016 16:23

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, şehit ve gazi aileleri ile gazilere, yeni yıl ile birlikte tüm illerde başvurusu alınmaya başlanacak yeni çipli kimlik kartları için gereken biyometrik fotoğraflarını ücretsiz çektirme olanağı sundu.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz biyometrik fotoğraf çekiminden faydalanmak isteyen şehit ve gazi aileleri ile gazilerin, Kuvva-i Milliye Caddesi, Kuvva-i Milliye İlkokulu karşısında bulunan Stüdyo Anı’ya başvurabileceklerini bildirdi. Şehit ve gazi aileleri ile gazilere minnet borçlarını asla ödeyemeyeceklerini dile getiren Başkan Tuna, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olan bu çalışma ile onlara bir nebze de olsa katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Tuna, “Biz, ne tarihimizi ne de geçmişimizi unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünlerde yine kınalı kuzularımızı kara toprağın bağrına veriyoruz. İnşallah bir daha şehit ve gazi haberleri ile ciğerlerimiz yanmaz. Bu toprakları kanlarıyla bize vatan yapan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.



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